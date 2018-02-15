В ЦБ не ожидают падения уровня годовой инфляции в России ниже 2%

Директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявил, что инфляция в России в 2018 году вряд ли будет опускаться ниже 2% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы делаем оценку темпа роста цен на недельной и месячной основе и с поправкой на сезонность, чтобы выявить тренды изменения инфляции. Сейчас складывается ситуация, что ниже 2% мы не должны уйти, в этом году. Тренды указывают на то, что цены должны ускоряться немного», — сказал Морозов.

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Он также добавил, что годовая инфляция во втором квартале текущего года может ускориться, а уже к маю-июню — замедлиться.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России в 2018 году будет держаться на уровне около 3%.