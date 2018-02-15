«Еврохим» вложит в свое ставропольское предприятие 6 млрд рублей

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и руководство Ставропольского края в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили три инвестиционных соглашения общей суммой в 6 млрд руб.

По соглашениям планируется осуществить техническое перевооружение цехов по производству аммиака, сложных минеральных удобрений, а также установки по производству карбамида на «Невинномысском Азоте», который входит в компанию «Еврохим».

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Взамен Ставрополье предоставит предприятию региональные налоговые льготы.

Ранее в рамках социальных обязательств производитель удобрений построил в Невинномысске круглогодичный Ледовый дворец, заключил соглашение о ремонте спорткомплекса «Олимп». Также в городе был создан Центр детского научного и инженерно-технического творчества. В Кочубеевском районе «Еврохим» оснастил тренажерные залы в сельских школах, сообщает компания.