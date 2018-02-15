Минстрой: закон о прямых договорах может быть принят в феврале

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил «Газете.Ru», что законопроект о прямых договорах в сфере ЖКХ может быть принят в феврале.

«Мы ожидаем, что второе и третье чтение (законопроекта в Госдуме) состоятся в феврале», — сказал Чибис в рамках Российского инвестиционного форума.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и МЭР до 1 февраля текущего года обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ.