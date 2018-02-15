Новак: НОВАТЭК заинтересован в строительстве СПГ-терминала в Саудовской Аравии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что НОВАТЭК проявил интерес к строительству регазификационного терминала в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«НОВАТЭК точно проявлял желание», — сказал Новак, отвечая на вопрос, какие российские компании выразили желание построить регазификационный терминал в Саудовской Аравии.

Реклама

Также стало известно, что НОВАТЭК и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее Новак сообщил, что на встрече российской делегации с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом были обсуждены кооперация на рынке нефти и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетике.