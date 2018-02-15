СМИ узнали о намерении Польши построить собственный газопровод

В Польше задумались о строительстве собственного газопровода Baltic Pipe, который будет проложен по дну Балтийского моря и сможет заменить «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечается, за возрождение этого проекта выступила польская партия «Право и справедливость», которая при помощи него хочет подключиться в газовой сети Норвегии. Издание указывает, что газопровод может начать работать в 2022 году, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа.

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По данным польских СМИ, Baltic Pipe даст возможность транспортировать газ, добываемый польской государственной компанией PGNiG на норвежском континентальном шельфе и в Северном море.

Проект предполагает сочетание газовых систем Дании и Норвегии в Северном море, расширение маршрута транспортировки газа через Данию, строительство газокомпрессорной станции на датском острове Зеландия, подводный газопровод из Дании в Польшу с приемным терминалом, а также расширение польской системы перемещения газа.

Ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может начаться в текущем году.