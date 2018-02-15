Госдума одобрила во втором чтении проект о повышении МРОТ

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что депутаты не поддержали единственную поправку, которая предлагала повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до 100% прожиточного минимума с 1 мая 2018 года принят депутатами Госдумы в первом чтении.