Путин и король Саудовской Аравии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом торгово-экономические вопросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и военно-технической сферах», — сказано в заявлении.

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Также стало известно, что между сторонами была выражена готовность к наращиванию плодотворной координации на мировых рынках углеводородов.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что на встрече российской делегации с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом были обсуждены кооперация на рынке нефти и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетике.