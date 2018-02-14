Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетике и энергоклимате

Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и совместное заявление в энергоклиматической сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Меморандум о взаимопонимании в энергетике подписали министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Документы были подписаны в рамках второго заседания российско-саудовской рабочей группы по энергетике.

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Совместное заявление в энергоклиматической сфере было подписано между Минэнерго России, Росгидрометом и министерством энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

Новак также провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом в Эр-Рияде, подробности которой не раскрываются.