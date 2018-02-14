Дворкович: средства ФНБ не пойдут на проекты в Ираке

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что средства ФНБ не пойдут на проекты в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из ФНБ — нет, скорее это средства, которые у нас выделяются по программе государственных кредитов, предоставляемых по межгосударственной линии», — сказал Дворкович.

Реклама

Он также добавил, что кредиты компаниям могут предоставляться по линии экспортного кредитования.

Ранее Дворкович сообщил, что Россия готова финансировать инфраструктурные проекты в Ираке.