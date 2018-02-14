Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 6 по 12 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на пшено выросли на 1%, полукопченую колбасу, мороженую рыбу, творог и маргарин — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1%, свинина, куры, сахар-песок и мука — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%: на картофель, белокочанную капусту, морковь и свежие огурцы цены выросли на 1,5-2,2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.