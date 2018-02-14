МИД Китая: санкции США против КНР повредят мировой экономике

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что возможное введение торговых санкций США против Китая причинит ущерб глобальной экономике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению», — Гэн Шуан.

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Он также выразил надежду на то, что обе стороны продолжат сотрудничество в торговой сфере.

Ранее сообщалось, что темпы роста ВВП Китая ускорились впервые с 2010 года.