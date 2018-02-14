В ЦБ рассказали о миссии регулятора на пять лет

Зампред Банка России Руслан Вестеровский заявил, что ЦБ сформировал миссию и цели на ближайшие пять лет. Об этом сообщает RNS.

«Ключевой менеджмент посвятил полгода, чтобы договориться, куда организация движется, где мы видим себя в горизонте пяти лет, какие мы, что мы из себя представляем, что является результатами нашей работы, что мы создаем для рынка», — подчеркнул Вестеровский.

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Отмечается, что миссия ЦБ заключается в обеспечении финансовой и ценовой стабильности и содействии развитию конкурентоспособного финансового рынка.

В цели регулятора входят: обеспечение устойчивости финансового рынка, ценовой стабильности, доступность финансовых услуг, развитие национальной платежной системы и развитие технологий.