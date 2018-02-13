МЭР прогнозирует слабую динамику в промышленности России

Динамика российской промышленности останется слабой в ближайшие месяцы. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

Уточняется, что рост промышленного производства на 1,8% в годовом выражении в январе-сентябре 2017 года сменился падением на 1,7% в четвертом квартале.

Реклама

«Динамика промышленности, вероятно, останется слабой на протяжении ближайших месяцев», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил недовольство промышленным ростом за прошлый год.