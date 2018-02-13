МЭР прогнозирует слабую динамику в промышленности России
Динамика российской промышленности останется слабой в ближайшие месяцы. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
Уточняется, что рост промышленного производства на 1,8% в годовом выражении в январе-сентябре 2017 года сменился падением на 1,7% в четвертом квартале.
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«Динамика промышленности, вероятно, останется слабой на протяжении ближайших месяцев», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил недовольство промышленным ростом за прошлый год.