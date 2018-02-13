Глава «АЛРОСА» удивил Путина редкими алмазами

Глава «АЛРОСА» Сергей Иванов показал президенту России Владимиру Путину два уникальных алмаза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В конце прошлого года добыли два уникальных алмаза. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз — 28 карат — уникальных цветовых характеристик», — сказал Иванов.

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В свою очередь президент отметил, что эти камни не похожи на обычные алмазы.

«Да, выглядят, как стекла. Это (добыто – «Газета.Ru») на наших россыпных месторождениях», — подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что в Якутии нашли уникальные алмазы.