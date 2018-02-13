Число безработных в России выросло на 0,8% за неделю

Численность безработных граждан в России с 31 января по 7 февраля увеличилась на 0,8% и составляет 785,7 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в республиках Дагестан, Тыва.

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Также в 70 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Сахалинской, Калининградской, Астраханской, Курской областях, республиках Карелия, Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 1,9%.