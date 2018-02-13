Глава ТПП: в России необходимо поддержать семейный бизнес

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что необходимо поддерживать тренд на развитие семейного бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За рубежом семейный бизнес развивается успешно, имеет давние традиции, его доля в численности компаний по всему миру превышает две трети. Столетие назад в России это было такой же нормой. Мы считаем, что в современный тренд поддержки малого и среднего бизнеса непременно должен входить аспект поддержки семейного бизнеса», — сказал Катырин.

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Он подчеркнул, что на данный момент в России отсутствует понятие и определение «семейного предпринимательства».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна доведет долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% к 2030 году.