Трамп рассказал о «глупых» тратах США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что пора вкладывать средства в американскую экономику, а не в Ближний Восток. Об этом он написал в своем твиттере.

«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США намерен представить план по развитию американской инфраструктуры на $1,5 трлн.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!