ФТС: импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос более чем на 20%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе увеличился на 21,1%, до $13,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $13,676 млрд и по сравнению с январем 2017 года увеличился на 21,1%», — заявили в ФТС.

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Уточняется, что увеличение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры.

Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России вырос на 27%.