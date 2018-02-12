Шувалов предложил обязать компании регистрироваться на сайте таможни

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил обязать регистрацию на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС) для вновь зарегистрированных юридических лиц. Об этом сообщает RNS.

«Может нам это (личный кабинет – «Газета.Ru») стоит сделать обязанностью для юридического лица. Например, тех, кто существует оставим в покое, а те, кто регистрируется, пусть сразу делает личный кабинет в налоговой и таможенной службе», — сказал Шувалов.

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В свою очередь первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов подчеркнул, что данную обязанность можно включить в новый проект для Евразийской экономической комиссии.

Ранее Давыдов сообщил, что к 2020 году российская таможня станет полностью электронной.