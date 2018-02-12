«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148

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«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — заявили в авиакомпании.

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Ранее сообщалось, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден «черный ящик».

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».