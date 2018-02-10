Представитель Дерипаски: Навальный «перепродал краденую информацию»

Официальный представитель Олега Дерипаски заявил «Газете.Ru», что оппозиционер Алексей Навальный по сути, «перепродал краденую информацию», додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.

«Согласно статье 24 Конституции России, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Это значит, что, по закону, согласие гражданина на обнародование и использование изображения необходимо, если единственной целью является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли. Не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги «Насти Рыбки», — заявил он.

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По словам представителя Дерипаски, Навальный, «по сути, «перепродал краденую информацию», додумав и дофантазировав до того, чтобы обвинить Олега Дерипаску в совершении уголовного преступления».

«При этом очевидно, что охват аудитории увеличился в несколько раз, что не делает использование частных фотографий правомерным», --заявил он.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич («Настя Рыбка»), а также Александра Кириллова («Алекс Лесли»), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.