Глава РСПП попросил больше не рассказывать на съезде анекдотов про трактористов и доярок
Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что попросил больше не рассказывать на съезде российского союза промышленников и предпринимателей анекдотов про трактористов и доярок, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее глава НМЛК Владимир Лисин рассказал на съезде анекдот про тракториста.
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Шохин отметил, что Лисин продолжил обсуждать свои предложения, прозвучавшие до этого публично на съезде, с президентом России Владимиром Путиным.
«Но я попросил, чтобы больше не было на съезде этих анекдотов про трактористов и доярок», — сказал Шохин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.