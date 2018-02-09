Глава РСПП попросил больше не рассказывать на съезде анекдотов про трактористов и доярок

Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что попросил больше не рассказывать на съезде российского союза промышленников и предпринимателей анекдотов про трактористов и доярок, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее глава НМЛК Владимир Лисин рассказал на съезде анекдот про тракториста.

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Шохин отметил, что Лисин продолжил обсуждать свои предложения, прозвучавшие до этого публично на съезде, с президентом России Владимиром Путиным.

«Но я попросил, чтобы больше не было на съезде этих анекдотов про трактористов и доярок», — сказал Шохин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.