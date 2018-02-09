Путин: «амнистия капитала» создаст новые возможности

Президент России Владимир Путин заявил, что «амнистия капитала» создаст новые возможности для тех, кто хочет честно работать в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рассчитываем, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизовано работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места», — сказал Путин на съезде РСПП.

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Он также подчеркнул, что по данному вопросу власти проводили консультации с международными финансовыми организациями.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об «амнистии капитала».