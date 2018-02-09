Минфин рассказал о заявках от банков на выдачу льготной ипотеки под 6%

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин получил заявки от банков на выдачу льготной ипотеки под 6% на 1 трлн руб. Об этом сообщает RNS.

«У нас общий объем лимита, утвержденный правительством, 600 млрд руб. Уже сейчас нам поданы заявки на примерно 1 трлн руб. при том, что официальный срок подачи еще не закончился, закончится на следующей неделе, по-моему 15-го числа», — сказал Моисеев.

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Он подчеркнул, что заявки подали около 25 банков.

«Мы не устанавливаем количество банков, мы не лимитируем. Мы лимитируем только минимальный объем выдачи в месяц в районе 300 млн руб», — добавил Моисеев.

Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал рост объема выдачи ипотеки до 2 трлн руб.