МЭР: претензии Счетной палаты относятся к периоду работы Улюкаева

Претензии Счетной палаты к Минэкономразвития относятся к периоду работы Алексея Улюкаева на посту главы ведомства, передает RNS.

«Высказанные на заседании Государственной Думы замечания Счетной палаты относительно предоставления поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним учредителем относятся к деятельности министерства в 2016 году. С приходом в декабре 2016 года на должность министра экономического развития Максима Орешкина программа поддержки малого и среднего бизнеса была переформатирована», — сказал представитель ведомства.

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По его словам, Счетная палата не представила в Минэкономразвития подробное заключение об экспертно-аналитических мероприятиях в 2016 году, в ходе которых были сделаны соответствующие выводы.

Ранее Счетная палата России подвергла критике программу Минэкономразвития по поддержке малого предпринимательства.