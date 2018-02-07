Объем сделки по бюджету США составляет $300 млн

Сенат США заключил двухлетнюю сделку по новому бюджету страны, оцениваемую в $300 млн и поддержанную обеими партиями, которая снимет ограничения на расходы на оборону и правительство, чтобы положить конец спорам о финансовых вопросах. Об этом сообщает Reuters.

«Этот законопроект – продукт длительных переговоров между лидерами конгресса и Белого дома. Мы приложили достаточно усилий, чтобы найти общий язык и продолжаем концентрироваться на служении американскому народу», – сказал лидер большинства в сенате Митч Макконнелл.

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Председатель Демократической партии в сенате Чак Шумер сказал, что эта сделка должна прервать круг партийных дебатов на тему бюджетных затрат.

Сообщается, что увеличенный размер расходов на оборону позволит президенту США Дональду Трампу нарастить мощь вооруженных сил страны.

Ранее стало известно, что конгресс США принял временный бюджет.