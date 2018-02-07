Соколов рассказал, кто останется без работы из-за новых технологий

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что из-за внедрения новых технологий могут остаться без работы водители, пилоты и машинисты. Об этом сообщает RNS.

«Мы должны уже думать о переквалификации тех людей, которые в ближайшем будущем освободятся от традиционных специальностей. У нас только почти 7 млн профессиональных водителей, большое количество пилотов авиации, машинистов поездов. И в следующем десятилетии эти люди останутся без основной своей работы. И вопрос переквалификации... тоже должен быть в фокусе вузовского образования»,-— сказал Соколов

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Он также подчеркнул, что транспорт будущего потребует подготовки профессионалов в неожиданных отраслях, таких как интернет и беспилотные транспортные средства.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что для России является важной проблема вытеснения рабочей силы искусственным интеллектом.