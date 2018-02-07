Голодец назвала доходы россиян препятствием роста экономики

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что низкие доходы граждан России являются главным препятствием для экономического роста страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — сказала Голодец.

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Она подчеркнула, что в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов.

Также вице-премьер отметила, что если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян.