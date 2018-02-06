Турецкий консорциум отказался строить с Россией АЭС

Турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) отказался от участия в строительстве АЭС «Аккую». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что компании, входящие в консорциум, не смогли прийти к договоренности по коммерческим вопросам проекта.

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В свою очередь «Росатом» рассказал о переговорах с турецкой государственной энергокомпанией EUAS ICC.

«Да, я могу подтвердить, что ведутся переговоры с EUAS. Сейчас активные переговоры ведутся со многими компаниями, включая EUAS, однако, окончательного решения пока нет», — сказал руководитель управления пресс-службы АО «Аккую Нуклеар» Василий Корельский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что пригласил российского лидера на церемонию заливки первого бетона на строящейся АЭС «Аккую».