Аксаков: банки смогут кредитовать жилищное строительство без ограничений

Банки смогут кредитовать жилищное строительство без учета требований к ним по размеру капитала, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на финансовом форуме «Финансово-банковская система России: новые вызовы и риски» в рамках Недели российского бизнеса РСПП, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, такие изменения в нормативные акты готовят Минфин и ЦБ.

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Он отметил, что будут активно использоваться рейтинги.

«Мы договорились, что в постановлении правительства, связанном с кредитованием жилищного строительства с участием «долевиков», уже требование по капиталу будет снято, а рейтинги будут подкорректированы таким образом, чтобы как можно больше участников со стороны кредитных организаций могли бы принять участие в кредитовании жилищного строительства», — заявил Аксаков.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план перехода в течение трех лет от привлечения средств граждан к иным формам финансирования строительства жилья.