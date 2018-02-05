Песков прокомментировал возможность уголовной амнистии для бизнесменов из Лондона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что амнистия уехавших в Лондон российских бизнесменов может обсуждаться только с учетом точки зрения правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ответить на ваш вопрос невозможно, потому что какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, по линии которых имеются вопросы к этим гражданам. Но, безусловно, если такой вопрос будет поставлен и когда он будет поставлен, то он будет проработан», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что список, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Британии и желающих вернуться в Россию, будет перенаправлен соответствующим службам.