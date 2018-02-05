Песков: Кремль не получал список желающих вернуться бизнесменов‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Британии и желающих вернуться в Россию, будет перенаправлен соответствующим службам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поэтому, говорить о каких-то гарантиях президента — наилучшей гарантией является действующее законодательство России. И в данном случае — это не прерогатива президента. Но, безусловно, если такое письмо поступит (со списком бизнесменов), то оно будет рассмотрено наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, которые имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор», — сказал Песков.

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Песков уточнил, что в Кремле еще со списком не знакомы.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину передали список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию.