Депутат назвал «жульем» бизнесменов из списка желающих вернуться в Россию

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал сообщение о том, что президенту России Владимиру Путину передали список пожелавших вернуться из Великобритании бизнесменов, в отношении которых ведутся уголовные дела, сообщает RT.

«Я бы навеки распрощался с эти жульем и не пустил бы их в Россию никогда. Раз эти люди, ограбившие Россию, уехали и увезли с собой капиталы, то зачем нам такое добро»? От них сегодня Запад избавляется и наказывает — и в Лондоне, и в Париже, и в Америке. А теперь мы их приглашаем сюда? Если уж брать их сюда, то в «Бутырку» — пусть отвечают за содеянное», — заявил Арефьев.

Реклама

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину передали список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Британии и желающих вернуться в Россию, будет перенаправлен соответствующим службам.