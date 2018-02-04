Тиллерсон заявил о возможном введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти рассматривают возможность введения нефтяного Эмбарго для Венесуэлы, передает Reuters.

По его словам, чиновники США занимаются выяснением возможного влияния эмбарго на деловые интересы страны.

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Отмечается, что в 2017 году продажи венесуэльской нефти США упали до минимума 1991 года.

Ранее Тиллерсон заявил, что у Мадуро есть «друзья на Кубе», которые готовы будут дать ему укрытие.