СМИ: Япония подготовила план модернизации Владивостока

Правительство Японии подготовило план модернизации инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий. Об этом пишет Nikkei.

План, как отмечается, подготовлен в преддверие визита премьера Синдзо Абэ в Россию в мае. Он составлен в рамках экономического партнерства двух стран.

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«Кроме усовершенствования городской инфраструктуры, правительство Японии хочет создать туристические объекты и переоборудовать территории рядом с железнодорожными вокзалами Владивостока», — говорится в статье.

Подчеркивается, что дорабатывать предложенный план будут уже обе стороны. Финансировать проекты модернизации Владивостока намеревается Японский банк международного сотрудничества.

Ранее Япония сообщила о росте торговли с Россией более чем на 20%.