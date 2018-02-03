Пушков: США умеют открывать ящики Пандоры

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал предупреждение минфина США о последствиях санкций против госдолга России.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал Пушков.

Ранее министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против госдолга России может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.