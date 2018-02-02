Клименко прокомментировал идею Минфина о создании офшоров для торгов криптовалютой

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал «Газете.Ru» предложение Минфина о создании офшоров для торгов криптовалютой.

По его мнению, нет смысла разрешать куплю-продажу криптовалют в офшорах.

«Если разрешить это, например, на острове Русский, то означать это будет лишь одно: операции с криптой можно будет проводить на всей территории страны» , — сказал Клименко.

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Советник президента также нашел странным, что идею с офшорами продвигает только Минфин. При этом ключевые регуляторы, Центральный банк и Федеральная налоговая служба, предпочитают отмалчиваться.

«Жаль, что чиновники, в отличие от бизнес-сообщества, так и не согласовали единую позицию по криптовалюте, мнения разделились и что теперь с этим делать, не очень понятно», — отметил Клименко.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин предложил создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой.