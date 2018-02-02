Минфин США предупредил о последствиях от санкций против госдолга России

Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые материалы ведомства с которыми удалось ознакомится.

Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа опасается введения подобного рода санкций.

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В докладе министерства говорится, что расширение санкций окажет сильное давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на банковский сектор и приведет к ответным российским мерам, направленных против интересов США.

В министерстве подчеркнули, что последствия таких ограничений нанесут ущерб не только российским инвесторам, но американским тоже.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможное распространение санкций на госдолг России не будет иметь большого эффекта для российской экономики.