Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Азур Эйр»
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр» до 20 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ходе проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. ООО «Азур Эйр» в установленные актом сроки не подтвердило устранение выявленных несоответствий и замечаний в полном объеме», — заявили в Росавиации.
Уточняется, что до 20 марта включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельности и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам.
В ведомстве отметили, что если «Азур Эйр» не устранит все нарушения, то с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов.