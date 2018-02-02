ФАС усилит контроль на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынках нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также стало известно, что в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт.

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По словам заместителя руководителя службы Анатолия Голомолзина, ФАС предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», — сказал Голомолзин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о возможности снижения цен на бензин.