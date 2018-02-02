Турция ввела налоговые льготы для постройки «Турецкого потока»

Власти Турции ввели налоговые льготы для работ, которые будут выполняться в рамках строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Стороны договорились о том, что налоговое обложение не будет касаться деятельности компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей», — заявило турецкое правительство.

Ранее сообщалось, что в Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток».