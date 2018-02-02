Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сократила в январе 2018 года добычу нефти на 301,2 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает RNS.

«Сокращение добычи нефти Россией в январе 2018 года составило 301,2 тыс. баррелей в сутки», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ за 2017 год выполнила сделку на 107% и установила рекорд в декабре.