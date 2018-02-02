Медведев назвал плюсы маркировки товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС должно быть распространено на все товарные категории. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Соглашение призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории Союза, прослеживаемость поможет значительно усовершенствовать работу единого рынка, в чем мы уже убедились на отдельных товарах», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что такая маркировка позволит «вывести из тени целые секторы розничной торговли и повысить собираемость налогов».

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.

В конце декабря 2017 года Владимир Путин одобрил решение правительства о создании до 2024 года системы сплошной маркировки товаров в России на базе Центра развития перспективных технологий.

15 января 2018 года в России уже стартовал пилотный проект маркировки и прослеживания табачной продукции, 1 июня должен начаться эксперимент по маркировке обуви. Предполагается, что за счет фиксации движения на каждом этапе исключается появление двойников товара и возможность повторного вывода на рынок товаров, в том числе с истекшим сроком годности.