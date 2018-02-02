ЦБ сообщил о прекращении снижения инвестиций в Россию

Снижение инвестиций в Россию прекратилось в четвертом квартале 2017 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«По оценкам, снижение инвестиций в основной капитал в IV квартале (по сравнению с предыдущим кварталом) прекратилось, однако динамика показателей инвестиционной активности в декабре 2017 года продолжала оставаться неоднородной», — заявил регулятор.

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Уточняется, что выросли объем строительных работ и выпуск строительных материалов, а также увеличился импорт машиностроительной продукции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей России.