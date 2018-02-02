Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин предложил создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В принципе мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов криптовалютами на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», — сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют.