ЦБ: инфляционные ожидания россиян остаются вблизи исторических минимумов

Инфляционные ожидания россиян в январе сохранились вблизи исторических минимумов — 8,9%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Инфляционные ожидания населения в январе сохранились вблизи исторических минимумов — на уровне 8,9%. При этом все больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4%, как в пределах года, так и на горизонте трех лет», — заявили в ЦБ.

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Регулятор подчеркнул, что в прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%. Это оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен.

«В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт. Это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции», — отметил Центробанк.

Ранее сообщалось, что замедление инфляции повысило оптимизм россиян.