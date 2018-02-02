Набиуллина рассказала, что повлияло на прибыльность всего банковского сектора

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль банковского сектора без учета банков на санации в 2017 году составила бы 967 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

Она подчеркнула, что влияние на прибыль оказало создание резервов для крупных банковских групп.

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«Прибыль банковского сектора за год составила 790 млрд руб. Напомню, в 2016 году была получена прибыль в размере 930 млрд руб. На совокупный размер прибыли, конечно, влияние оказали те решения, которые мы принимали в конце года о санировании крупнейших банков и адекватном отражении качества активов этих банков. Конечно, это отразилось — создание резервов соответствующих необходимых — конечно, это отразилось и на цифрах прибыли. Но если исключить банки, по которых были приняты решения о санации, то прибыль составила бы 967 млрд руб», — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась на 15% в 2017 году.