Медведев призвал коллег из ЕАЭС копить деньги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что члены ЕАЭС должны копить деньги на новые технологии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы во всяком случае премьер-министры, делегации стали несколько ближе к земле. Вернулись, стали на реальную почву. То, что сейчас обсуждается, я имею в виду и интернет-вещи, и связь пятого поколения, и инфраструктуру, о которой говорили коллеги, — это все очень дорогие технологии. Копите деньги», — сказал Медведев.

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Ранее глава правительства сообщил, что у страны есть потенциал, чтобы гарантировать «цифровой суверенитет».

Он также подчеркнул, что соревнование в цифровых технологиях носит «планетарный» характер.