Набиуллина рассказала о восстановлении докризисных показателей в банковском секторе в 2017 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российский банковский сектор в прошлом году смог достичь показателей докризисного уровня и имеются все возможности для наращивания кредитования реального сектора экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Банковский сектор в прошлом году уже восстановил свои основные показатели на уровень докризисный: и достаточно капитала, достаточно ликвидности. Есть все основания для того, чтобы банки наращивали кредиты для российской экономики», — отметила Набиуллина.

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По ее словам, приоритетом ЦБ является финансирование роста экономики и обеспечение финансовой устойчивости банков и финансовых институтов, чтобы они могли быть эффективными посредниками между сбережениями и кредитованием.

Кроме того, глава Банка России отметила рост общего объема кредитов в российской экономике. При этом существуют проблемы в структуре кредитования: рост кредитования физических лиц происходит в семь раз быстрее, чем кредитование предприятий.

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор пока не принял решение о создании банка плохих долгов для санируемых банков.