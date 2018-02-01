Путин предложил сделать обязательными для регионов расходы на развитие экономики

Президент России Владимир Путин предложил рассматривать как обязательные расходы регионов на развитие экономики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он заявил на заседании Госсовета.

«Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъекта Федерации. То есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти», — сказал Путин.

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Он назвал инструменты для наращивания стимулирования промышленного роста: региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирование.

«Я знаю, что многие коллеги делают это. Все эти инструменты нужно грамотно применять», — сказал Путин.

Ранее президент России назвал уровень промышленного роста по итогам 2017 года неудовлетворительным.